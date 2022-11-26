Осинькин рассказал об утечки кадров из «Крыльев Советов»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о трансферной политике бело-голубых.
«Мне бы хотелось, чтобы в нашей команде не было текучки кадров и мы могли делать следующие шаги. Получится или нет, зависит не от меня. Весь клуб и многие футболисты готовы становиться сильнее. Мне хочется, чтобы следующие шаги игроки сделали в «Крыльях, – рассказал Осинкин «РБ Спорт».
На зимнюю паузу «Крылья Советов» ушли 11-й строчке в РПЛ. Всего в 17-ти турах представители Самары набрали 20 очков.
Последний матч в календарном году команда Осинкина проведет завтра, 27 ноября, против воронежского «Факела» в рамках заключительной игры группового этапа Кубка России.
В группе B «Крылья Советов» занимают второе место (9 очков), уступая московскому «Спартаку» (12 очков) и опережая петербургский «Зенит» (9 очков) и «Факел» (0 очков).