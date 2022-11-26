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36 минут назад

Осинькин рассказал об утечки кадров из «Крыльев Советов»

Спорт день за днем

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о трансферной политике бело-голубых.

Осинькин рассказал об утечки кадров из «Крыльев Советов»
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«Мне бы хотелось, чтобы в нашей команде не было текучки кадров и мы могли делать следующие шаги. Получится или нет, зависит не от меня. Весь клуб и многие футболисты готовы становиться сильнее. Мне хочется, чтобы следующие шаги игроки сделали в «Крыльях, – рассказал Осинкин «РБ Спорт».

На зимнюю паузу «Крылья Советов» ушли 11-й строчке в РПЛ. Всего в 17-ти турах представители Самары набрали 20 очков.

Последний матч в календарном году команда Осинкина проведет завтра, 27 ноября, против воронежского «Факела» в рамках заключительной игры группового этапа Кубка России.

В группе B «Крылья Советов» занимают второе место (9 очков), уступая московскому «Спартаку» (12 очков) и опережая петербургский «Зенит» (9 очков) и «Факел» (0 очков).

Футбол,Игорь Осинькин,Крылья Советов,Зенит,Спартак,
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