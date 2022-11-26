Осинькин рассказал об утечки кадров из «Крыльев Советов»

«Мне бы хотелось, чтобы в нашей команде не было текучки кадров и мы могли делать следующие шаги. Получится или нет, зависит не от меня. Весь клуб и многие футболисты готовы становиться сильнее. Мне хочется, чтобы следующие шаги игроки сделали в «Крыльях, – рассказал Осинкин «РБ Спорт».