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1 час назад

​Губерниев высказался о возможном назначении Бердыева в «Сочи»

Евро-футбол.Ру

В ближайшее время «Сочи» должен объявить о назначении Курбана Бердыева на должность главного тренера. В СМИ проскочила информация о том, что 70-летний специалист уже был представлен команде. Комментарий о возможном назначении Бердыева в сочинском клубе дал известный комментатор Дмитрий Губерниев.

​Губерниев высказался о возможном назначении Бердыева в «Сочи»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Руководство «Сочи» будет ставить максимально возможные сейчас задачи. Ведь это спорт, а Курбан Бердыев – очень амбициозный тренер. Время есть, чтобы попытаться побороться. В условиях отсутствия еврокубков, конечно, ценность медалей возрастает», - высказался Губерниев, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Отметим, что на текущий момент «Сочи» располагается на девятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В субботу, 26 ноября, «Сочи» проведёт кубковый матч против ЦСКА. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

Футбол,Курбан Бердыев,Дмитрий Губерниев,
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