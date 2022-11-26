​Губерниев высказался о возможном назначении Бердыева в «Сочи»

«Руководство «Сочи» будет ставить максимально возможные сейчас задачи. Ведь это спорт, а Курбан Бердыев – очень амбициозный тренер. Время есть, чтобы попытаться побороться. В условиях отсутствия еврокубков, конечно, ценность медалей возрастает», - высказался Губерниев, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.