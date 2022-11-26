Дик Адвокат решил возобновить карьеру

Тренер Дик Адвокат может возглавить нидерландский ФК «Ден Хаг», рассказал в интервью порталу De Telegraaf директор клуба Эдвин Рейнтьес.

Фото: © офиициальный твиттер "Фейенорда" © офиициальный твиттер "Фейенорда"

Отмечается, что в 2006-2009 годах Адвокат возглавлял питерский «Зенит». Под его руководством клуб выиграл чемпионат и Суперкубок России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год являлся главным тренером сборной России.

По данным портала, презентация 75-летнего специалиста пройдет 28 ноября. Он придет в клуб на замену Дирку Кейту, с которым «Ден Хаг» крайне неудачно провел первую половину сезона.