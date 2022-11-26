Мутко описал уход Федуна из "Спартака" фразой "скучно будет"

«Могу сказать, что «Спартак» по-прежнему самый непредсказуемый клуб. Ни для кого не секрет, что я с Федуном дружил и дружу уже много лет. Его уход? Скучно будет! Ну а кого теперь будут критиковать? Думаю, что ему нелегко далось это решение. Он вкладывал в клуб много своих ресурсов, а потом пошли санкции...На самом деле с его стороны принято правильное решение», — приводит слова Мутко «Спорт-Экспресс».