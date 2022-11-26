Мутко описал уход Федуна из "Спартака" фразой "скучно будет"

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко высказался об уходе Леонида Федуна из «Спартака».
«Могу сказать, что «Спартак» по-прежнему самый непредсказуемый клуб. Ни для кого не секрет, что я с Федуном дружил и дружу уже много лет. Его уход? Скучно будет! Ну а кого теперь будут критиковать? Думаю, что ему нелегко далось это решение. Он вкладывал в клуб много своих ресурсов, а потом пошли санкции...На самом деле с его стороны принято правильное решение», — приводит слова Мутко «Спорт-Экспресс».
Напомним, компания «Лукойл» выкупила 100% акций красно-белых, Леонид Федун покинул пост президента клуба и вышел из состава совета директоров в августе 2022 года. Он владел командой с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами (2016/17) и завоевали Кубок страны (2021/22).
После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 36 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице. Лидирует по-прежнему «Зенит». У петербуржцев на шесть очков больше.
Завтра команды встретятся между собой в рамках Кубка России.