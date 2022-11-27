Карпин ответил на слова Губерниева о сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сыронизировал по поводу слов комментатора Дмитрия Губерниева в адрес национальной команды. Напомним, что ранее тот остался недоволен игрой команды в последних товарищеских матчах, отметив, что ему тоскливо это смотреть.
«Если нужно было доставить эмоции Губерниеву, то вызвали бы других футболистов. Пригласили бы только лучших, поставили бы основной состав и, возможно, выиграли бы 3:0 у Таджикистана. Дима был бы счастлив, а у нас куча травм. Ну здорово, чего», — передает слова Карпина «Чемпионат».
В ноябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе встречи завершились нулевыми ничьими.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. А позже стало известно о пропуске жеребьевки Евро-2024.
Россияне пропускают проходящий в эти дни в Катаре чемпионат мира, потому что не смогли принять участие в стыковых матчах.
Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что у сборной России есть теоретические шансы сыграть на Евро-2024