Карпин ответил на слова Губерниева о сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сыронизировал по поводу слов комментатора Дмитрия Губерниева в адрес национальной команды. Напомним, что ранее тот остался недоволен игрой команды в последних товарищеских матчах, отметив, что ему тоскливо это смотреть.

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«Если нужно было доставить эмоции Губерниеву, то вызвали бы других футболистов. Пригласили бы только лучших, поставили бы основной состав и, возможно, выиграли бы 3:0 у Таджикистана. Дима был бы счастлив, а у нас куча травм. Ну здорово, чего», — передает слова Карпина «Чемпионат».

В ноябре подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе встречи завершились нулевыми ничьими.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. А позже стало известно о пропуске жеребьевки Евро-2024.

Россияне пропускают проходящий в эти дни в Катаре чемпионат мира, потому что не смогли принять участие в стыковых матчах.