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41 минуту назад

Леау пока не является приоритетом для «МЮ»

Евро-футбол.Ру

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау пока не является приоритетным вариантом для «Манчестер Юнайтед» на замену Криштиану Роналду. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, манкунианцы сейчас сфокусированы на других целях.

Леау пока не является приоритетом для «МЮ»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Ранее появились слухи, что наиболее привлекательным кандидатом на замену Роналду для главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага является нападающий ПСВ Коди Гакпо, который успел отличиться уже двумя голами на этом чемпионате мира за сборную Нидерландов.

Леау ранее был интересен другим английским клубам – «Манчестер Сити» и лондонскому «Челси». Португалец пока не планирует продлевать свой контракт с «Миланом», который истекает летом 2024 года.

Футбол,Рафаэл Леау,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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