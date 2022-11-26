ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
30 минут назад

Эндрик – один из кандидатов на замену Роналду в «МЮ»

Евро-футбол.Ру

Молодой нападающий «Палмейраса» Эндрик может продолжить карьеру в клубе из Английской премьер-лиги. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны лондонского «Челси», но немецкий журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях утверждает, что на 16-летнего вундеркинда также претендует «Манчестер Юнайтед».

Назван один из кандидатов на замену Роналду в «МЮ»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По сведениям источника, бразильца рассматривают в качестве потенциальной замены нападающему Криштиану Роналду, который ранее покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

Напомним, Эндрик также интересен мадридскому «Реалу», который продолжает попытки переманить его к себе.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители