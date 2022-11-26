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1 час назад

Кураньи высказался об игре Кокорина в чемпионате Кипра

Евро-футбол.Ру

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи высказался об игре Александра Кокорина в чемпионате Кипра.

Кураньи высказался об игре Кокорина в чемпионате Кипра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, минувшим летом 31-летний россиянин перешёл в «Арис» из итальянской «Фиорентины» на правах годичной аренды. По мнению Кураньи, дела у Кокорина в новой команде идут отлично.

«Он постоянно играет, забивает. Команда идёт на втором месте, а в понедельник её ждёт важнейший матч с лидером чемпионата. Надеюсь, Кокорину вновь удастся отличиться, а «Арис» выиграет», — заявил Кураньи.

В текущем сезоне российский форвард провёл за «Арис» девять матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Футбол,Кевин Кураньи,Александр Кокорин,Динамо,
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