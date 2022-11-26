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1 час назад

«Аль-Наср» предложил Роналду контракт с зарплатой в 216 миллионов евро

Советский спорт

Как сообщает западная пресса, клубные боссы готовы предложить футболисту трехлетнее соглашение с зарплатой в 216 миллионов долларов за весь срок. Португалец пока в раздумьях, и окончательное решение о своем будущем примет после чемпионата мира.

Роналду получил предложение в размере €216 млн
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, ранее Криштиану в одном из интервью раскритиковал работу главного тренера «МЮ» Эрика Тен Хага, а также обвинил клуб в предательстве. После этого манкунианцы расторгли контракт с футболистом.

Бразильский клуб заинтересовался покупкой Роналду

По слухам, одним из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры для игрока является лиссабонский «Спортинг».

В первом туре группового этапа ЧМ-2022 португальцы обыграли команду Ганы со счетом 3:2, а Роналду стал автором одного из мячей, реализовав заработанный им же пенальти.

Футбол,
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