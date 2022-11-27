Бывший тренер сборной Китая попал под следствие у себя на родине

Власти Китайской народной республики начали расследование в отношении бывшего главного тренера футбольной сборной Ли Те, который подозревается в "серьезных нарушениях закона". На сайте правительства провинции в центральном Китае не уточнятся, в чем именно провинился бывший тренер национальной сборной.

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Ли Те с 2022-го по 2006 год выступал за английский клуб "Эвертон". Национальную сборную Китая он возглавлял с 2020 по декабрь 2021 года. В последнем матче сборная Китая играла против сборной Омана. Во встрече, прошедшей 29 марта, китайские футболисты потерпели поражение со счетом 0:2. Ранее футбольный эксперт норвежской телекомпании NRK Карл-Эрик