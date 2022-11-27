«Уже началось, что ли?» Дзюба о чемпионате мира в Катаре

«Я не смотрю чемпионат мира. По хоккею сейчас идёт? По футболу? Не видел ещё. Уже началось, что ли? Да что ж такое-то? (смеётся)», — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.