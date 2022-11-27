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1 час назад

Валуев напомнил «Зениту» о необходимости вернуть долг «Спартаку»

Газета.Ru

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Российской Федерации Николай Валуев напомнил петербургскому «Зениту» о необходимости вернуть долг «Спартаку» за поражение в Кубке России.

Валуев напомнил «Зениту» о необходимости вернуть долг «Спартаку»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В первом матче «Зенит» крупно проиграл «Спартаку». Поэтому взять реванш у красно-белых — дело чести. Верю в победу «Зенита» минимум в два мяча. Не секрет, что футболисты уже мыслями в отпуске. Однако я надеюсь, что нас ждет яркая, красивая и напряженная игра», — передает слова Валуева «РБ Спорт».

«Спартак» разгромил «Зенит» со счетом 3:0 в сентябре в матче группового раунда «Пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России.

Перед заключительным туром красно-белые с 12 набранными очками являются лидерами группы В. Второе место занимают самарские «Крылья Советов» (9). Сине-бело-голубые располагаются пока на третьей строчке (9), а четвертым идет воронежский «Факел» (0).

Две первых команды из группы выйдут в четвертьфинал «Пути РПЛ», а клуб, финишировавший третьим, продолжит борьбу за победу в турнире в плей-офф «Пути регионов».

Ранее бывший футболист сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи заявил, что считает сразу три команды претендентами на победу на чемпионате мира в Катаре.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми аренах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

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