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27 ноября

​Дзюба получил предложение от кипрского клуба

Евро-футбол.Руиещё 3

В начале ноября Артём Дзюба стал свободным агентом, расторгнув контракт с турецким «Адана Демирспор», который он представлял на протяжении двух с половиной месяцев. Продолжить карьеру 34-летний российский нападающий может продолжить на Кипре. По данным телеграм-канала «Вы кого мне притащили?!», у Дзюбы есть предложение от клуба «Кармиотисса», имеющего инвесторов из России.

​Дзюба получил предложение от кипрского клуба
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Отмечается, что предложение «Кармиотиссы» Дзюбе, вероятно, лучше, чем предложение «Торпедо».

«Кармиотисса» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Кипра.

Напомним, что на Кипре выступает Александр Кокорин. Он защищает цвета «Ариса».

Футбол,Артем Дзюба,Александр Кокорин,
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