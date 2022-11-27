​Дзюба получил предложение от кипрского клуба

В начале ноября Артём Дзюба стал свободным агентом, расторгнув контракт с турецким «Адана Демирспор», который он представлял на протяжении двух с половиной месяцев. Продолжить карьеру 34-летний российский нападающий может продолжить на Кипре. По данным телеграм-канала «Вы кого мне притащили?!», у Дзюбы есть предложение от клуба «Кармиотисса», имеющего инвесторов из России.