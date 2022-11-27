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1 час назад

Стали известны все участники плей-офф Кубка России по футболу

Газета.Ru

Сегодня завершился групповой этап реформированного Кубка России по футболу. По его итогам первое место в своих квартетах заняли «Краснодар», «Спартак», «Динамо» и «Урал». Они на стадии плей-офф Пути РПЛ сыграют с командами, занявшими второе место в своих группах — это «Локомотив», «Крылья Советов», «Ростов» и ЦСКА.

Стали известны все участники плей-офф Кубка России по футболу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первый матч победители групп сыграют дома, второй — на выезде.

Также участие в плей-офф примут команды Российской премьер-лиги (РПЛ), которые заняли третье место в группах — это «Пари Нижний Новгород», «Зенит», «Ахмат» и «Торпедо». Они встретятся с «Уфой», петербургской «Звездой», тольяттинским «Акроном» или ульяновской «Волгой», но уже в Пути регионов.

Жеребьевка пар, участвующих в плей-офф, состоится 3 декабря. Напомним, что в текущем розыгрыше Кубка России впервые приняли участие команды из Медиалиги.

Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В мае 2022 года красно-белые обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Голами отметились Александр Соболев, Квинси Промес и Арсен Захарян.

Ранее сообщалось, что матч «Зенита» и «Спартака» в Кубке России закончился массовой дракой футболистов.

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