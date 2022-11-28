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1 час назад

Футболист сборной Хорватии рассказал о решении остаться в «Зените»

Lenta.ruиещё 1

Футболист сборной Хорватии Деян Ловрен рассказал о решении остаться в «Зените». Его слова передает ТАСС.

Игрок сборной Хорватии рассказал о решении остаться в «Зените»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня было много мыслей в голове, что делать. Но мне кажется, я принял лучшее решение — остаться в команде, потому что чувствую гордость, я капитан там», — заявил 33-летний защитник.

Он отметил, что провел с командой хороший сезон.

Ловрен выступает в «Зените» с лета 2020 года. В составе сине-бело-голубых он провел 63 матча во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами.

21 июня стало известно, что Международная федерация футбола продлила разрешение на приостановку контрактов для иностранных игроков, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ). Опция действует до июня следующего года.

В феврале ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. Таким образом клубы РПЛ лишились еврокубков, а отечественные сборные остались без чемпионатов мира и Европы.

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