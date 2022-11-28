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1 час назад

В РФС назвали следующего потенциального соперника сборной России

Газета.Ru

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что организация ведет переговоры о проведении товарищеских матчей сборной России, в том числе с европейскими командами.

В РФС назвали следующего потенциального соперника сборной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас есть предварительные договоренности с рядом сборных. Сейчас не хотелось бы их называть, потому что вы видите, что все достаточно быстро меняется. Официального ответа от Федерации футбола Ирана мы не получили. Да, один из возможных соперников в марте – это Иран.

Мы будем работать над тем, чтобы кем-то из наших соперников была европейская команда», — передает слова Дюкова «Чемпионат».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С начала года сборная России провела три товарищеских матча с командами из Азии. В сентябре подопечные Валерия Карпина обыграли Киргизию, в ноябре россияне дважды сыграли вничью (0:0) с Таджикистаном и Узбекистаном. Также у команды сорвалось проведение двух матчей против Ирана и Хорватии.

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