В РФС назвали следующего потенциального соперника сборной

«У нас есть предварительные договоренности с рядом сборных. Сейчас не хотелось бы их называть, потому что вы видите, что все достаточно быстро меняется. Официального ответа от Федерации футбола Ирана мы не получили. Да, один из возможных соперников в марте – это Иран.



Мы будем работать над тем, чтобы кем-то из наших соперников была европейская команда», — передает слова Дюкова «Чемпионат».