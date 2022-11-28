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1 час назад

Карпин двумя словами ответил на вопрос о шансах России побороться за путёвку на ЧМ-2026

Чемпионат.comиещё 1

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не знает, сможет ли национальная команда побороться за место на чемпионате мира 2026 года.

Карпин оценил шансы России побороться за путевку на ЧМ-2026
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Сможем ли мы побороться за место на следующем чемпионате мира или нет? Без понятия», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, сборная России попала в стыковые матчи к чемпионату мира в Катаре, но из-за отстранения не смогла принять участие в матче с Польшей. Поляки автоматически прошли в следующую стадию, где обыграли Швецию и вышли на чемпионат мира. Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Финальный матч пройдёт на «Метлайф-стэдиум» в Нью-Джерси.

Футбол,Григорий Телингатер,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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