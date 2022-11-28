Салихова отреагировала на массовую драку в матче «Зенит» – «Спартак»

Жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на массовую драку в концовке матча Кубка России между петербургским «Зенитом» и красно-белыми. По ее итогам было показано шесть красный карточек.

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«Как могу прокомментировать драку? «Зенит» ещё легко отделался. Кейта Бальде не хватало в схватке. Алексей Миллер радовался победе в серии пенальти? Фиг с ними. С третьим местом их», – приводит слова Заремы Салиховой «РБ Спорт».

Накануне состоялась встреча группового этапа Кубка России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Команда Абаскаля уступила сине-бело-голубым в серии послематчевых пенальти. Решающий гбоол на свой счет записал Залимхан Бакаев. Основное время завершилось – 0:0.

В концовке встречи состоялась массовая драка с участием обеих команд. По результатам конфликта были выданы шесть красных карточек: Родригао, Малкому, Барриосу, Александру Соболеву, Шамару Николсону и Александру Селихову.