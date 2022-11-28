Сауль Альварес: видели, как Месси вытирал пол футболкой и флагом Мексики?

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес отреагировал на видео, на котором капитан и нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси задел ногой футболку игрока сборной Мексики. Инцидент случился в раздевалке после матча двух команд на чемпионате мира в Катаре. «Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Точно так же, как Аргентина должна уважать Мексику, мы должны уважать Аргентину! Я не говорю о стране (Аргентине), я говорю о Месси и его поступке», — написал Альварес.