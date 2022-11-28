Игрок «Зенита» стал жертвой мошенников при покупке стиральной машины

Полузащитник «Зенита» Константин Троянов стал жертвой мошенников при покупке стиральной машины. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Футболист, который в настоящее время играет за вторую команду, решил купить стиральную машину посредством известного сервиса «Авито». Он выбрал понравившийся ему вариант, который стоил 23 тысячи рублей. Переговорив с продавцом, 27-летний игрок перевел необходимую сумму. После этого мошенник пропал с деньгами, а Троянов обратился в полицию.
Троянов является воспитанником «Зенита» и прошел через молодежную команду. Единственный матч за взрослую команду полузащитник провел в Лиге чемпионов в сезоне-2015/16. Он появился на поле в концовке встречи против бельгийского «Гента».
Сейчас футболист выступает за вторую команду во Второй лиге. До этого он успел поиграть в местных клубах «Ленинградец» и «Звезда».
Главная команда «Зенита» ушла на зимний перерыв в чемпионате, единолично возглавляя турнирную таблицу. Отрыв от идущего вторым «Спартака» составляет шесть очков. Также команда Сергея Семака весной продолжит участие в Кубке России.