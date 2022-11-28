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1 час назад

Игрок "Зенита" стал жертвой мошенников при покупке стиральной машины

Газета.Ru

Полузащитник «Зенита» Константин Троянов стал жертвой мошенников при покупке стиральной машины. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Игрок «Зенита» стал жертвой мошенников при покупке стиральной машины
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Футболист, который в настоящее время играет за вторую команду, решил купить стиральную машину посредством известного сервиса «Авито». Он выбрал понравившийся ему вариант, который стоил 23 тысячи рублей. Переговорив с продавцом, 27-летний игрок перевел необходимую сумму. После этого мошенник пропал с деньгами, а Троянов обратился в полицию.

Троянов является воспитанником «Зенита» и прошел через молодежную команду. Единственный матч за взрослую команду полузащитник провел в Лиге чемпионов в сезоне-2015/16. Он появился на поле в концовке встречи против бельгийского «Гента».

Сейчас футболист выступает за вторую команду во Второй лиге. До этого он успел поиграть в местных клубах «Ленинградец» и «Звезда».

Главная команда «Зенита» ушла на зимний перерыв в чемпионате, единолично возглавляя турнирную таблицу. Отрыв от идущего вторым «Спартака» составляет шесть очков. Также команда Сергея Семака весной продолжит участие в Кубке России.

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