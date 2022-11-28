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55 минут назад

Хави назвал двух лучших центральных защитников планеты

Евро-футбол.Ру

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес назвал двух лучших центральных защитников планеты по своей версии. Выбор бывшего футболиста сборной Испании пал на двух французов – Дайо Упамекано из мюнхенской «Баварии» и Ибраима Конате, который выступает за «Ливерпуль».

Тренер «Барселоны» назвал двух лучших центральных защитников планеты
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Лучшие центральные защитники в мире на данный момент? Дайо Упамекано и Ибраима Конате», – ответил Хави на вопрос одного из болельщиков во время опроса на странице «Барселоны» в социальных сетях.

Напомним, «сине-гранатовые» зимой могут приобрести нового защитника на замену Херарду Пике, который объявил о завершении профессиональной карьеры.

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