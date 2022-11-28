Тренер сборной Португалии Сантуш рассказал о внутренних изменениях Роналду

«Я знал Криштиану еще юношей, раньше он не был таким. В раздевалке у нас были Паулу Бенту, Педру Барбоза и другие парни. Но шло время, и эти качества Роналду начали проявляться. Он стал все чаще брать слово.



Важно, что команда прислушивается, это самое главное», — передает слова Сантуша A Bola.