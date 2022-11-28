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59 минут назад

Тренер сборной Португалии Сантуш рассказал о внутренних изменениях Роналду

Газета.Ru

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о внутренних трансформациях капитана команды Криштиану Роналду и его становлении как лидера.

Тренер сборной Португалии Сантуш рассказал о внутренних изменениях Роналду
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я знал Криштиану еще юношей, раньше он не был таким. В раздевалке у нас были Паулу Бенту, Педру Барбоза и другие парни. Но шло время, и эти качества Роналду начали проявляться. Он стал все чаще брать слово.

Важно, что команда прислушивается, это самое главное», — передает слова Сантуша A Bola.

Роналду вызывается в национальную команду своей страны с 2003 года. За это время он принял участие в пяти чемпионатах мира, включая проходящий в эти дни турнир в Катаре. В 2016 году полузащитник стал в составе сборной чемпионом Европы, а в 2019 году завоевал золото Лиги наций.

На чемпионате мира — 2022 Португалия в первом матче обыграла Гану со счетом 3:2. Роналду отметился голом с пенальти. Команда единолично возглавляет группу H.

Сегодня подопечные Фернанду Сантуша проведут свой матч против сборной Уругвая. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

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