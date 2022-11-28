ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
28 минут назад

«Ковёр без травы. В Оренбурге — лучше». Карпин — о поле, на котором играла сборная России

Чемпионат.com

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал о состоянии поля на «Центральном республиканском стадионе» в Душанбе, на котором национальная команда проводила товарищеский матч с Таджикистаном (0:0).

«Ковёр без травы» - Карпина разозлили условия для сборной России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Перед матчем с Таджикистаном мы провели полторы тренировки. Именно полторы, а не две. Тем более ещё игра проходила на таком поле. Хорошо, что не я об этом говорил. Я вообще молчал. Тренер сборной Узбекистана сказал, что выступать на искусственном поле — это другой вид спорта. Тем более на таком искусственном поле — они ведь разные бывают. Например, в Оренбурге газон точно лучше. В Таджикистане это даже нельзя назвать полем. Просто ковёр без травы», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Футбол,Григорий Телингатер,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители