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29 минут назад

Футболист «Зенита» назвал виновника массовой драки в матче со «Спартаком»

Lenta.ruиещё 3

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о массовой драке после окончания матча Кубка России со «Спартаком». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Футболист «Зенита» назвал виновника массовой драки в матче со «Спартаком»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Виновным в произошедшем бразильский футболист назвал главного арбитра встречи Владимира Москалева.

«Он потерял нить и контроль над игрой с самого начала встречи. А когда судья так отпускает игру и теряет контроль, то, к сожалению, подобные вещи происходят», — отметил Сантос.

Драка между командами произошла 27 ноября. В результате судья удалил шестерых футболистов: у красно-белых поле покинули Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, сине-бело-голубые лишились Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказался «Зенит» (4:2).

«Спартак» занял первое место в группе и сыграет в верхней сетке плей-офф. «Зенит» стал третьим, попал в нижнюю сетку, и будет бороться за выход в финал турнира с командами из низших лиг.

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