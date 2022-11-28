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54 минуты назад

Болельщик избил вратаря команды соперника во время матча в Турции

Никита Бородкин

Болельщик избил голкипера команды соперника угловым флагом во время матча Первой лиги Турции между «Гезтепе» и «Алтаем». Как сообщает «Газета.Ru», инцидент произошел в понедельник, 28 ноября.

Весь матч сопровождался неподобающим поведением фанатов. Во время игры болельщики «Алтая» выстрелили из ракетницы по домашней фанатской трибуне «Гезтепе», из-за чего нескольким присутствующим людям потребовалась помощь врачей. На стадион приехали сразу две машины скорой помощи, из-за чего игру пришлось остановить.

Во время паузы на поле выбежал болельщик «Гезтепе», который схватил флажок и дважды ударил по спине вратаря «Алтая» Озану Озенку, после чего древко «орудия» сломалось. Отметим, что после этих происшествий судья так и не возобновил игру.

«Алтай» после 14 матчей занимает в Первой лиге Турции 11-е место с 18 очками. «Гезтепе» находится на 13-й строчке с 17 очками.

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