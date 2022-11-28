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28 минут назад

«АвтоВАЗ» стал партнером футбольного клуба «Зенит»

Елена Прошина

Бренд LADA становится официальным автомобильным партнером футбольного клуба «Зенит». Клуб заключил соглашение о сотрудничестве АО «АвтоВАЗ» до конца 2023 года. Об этом пишет «Интерфакс».

«АвтоВАЗ» стал партнером футбольного клуба «Зенит»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В рамках соглашения бренд предоставит клубу автомобили флагманской модели нового поколения LADA Vesta.

«Партнерство между LADA, лидером автомобильного рынка России, и футбольным клубом ''Зенит'', лидером российской Премьер-лиги, свяжет автолюбителей и футбольных болельщиков единой страстью к миру футбола, и впереди нас вместе ждут только яркие победы!» – прокомментировал президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

По словам генерального директора клуба «Зенит» Александра Медведева, сотрудничество пойдет на пользу не только обоим брендам, но и развитию российского футбола в целом.

«Мы рады приветствовать надежного партнера в лице бренда LADA в 15-миллионной семье участников и болельщиков футбольного клуба ''Зенит''. Нас объединяют общие ценности: не теряя верности традициям, мы стремимся всегда быть первыми и работать над внедрением инновационных идей», - сказал он.

Сообщается, что LADA получит широкие возможности для проведения ряда совместных маркетинговых активностей. Так, к примеру, гости первых домашних матчей 2023 года, оформившие карту болельщика, получат возможность выиграть автомобиль.

Футбол,Максим Соколов,Александр Медведев,Зенит,Автоваз,
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