«АвтоВАЗ» стал партнером футбольного клуба «Зенит»

«Мы рады приветствовать надежного партнера в лице бренда LADA в 15-миллионной семье участников и болельщиков футбольного клуба ''Зенит''. Нас объединяют общие ценности: не теряя верности традициям, мы стремимся всегда быть первыми и работать над внедрением инновационных идей», - сказал он.