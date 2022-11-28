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22 минуты назад

​Рангник в Катаре отказался отвечать на вопросы о «Локомотиве»

Евро-футбол.Ру

Немецкий футбольный менеджер Ральф Рангник в Катаре отказался отвечать на вопросы журналистов о «Локомотиве». Соответствующее видео показал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале «Крысева|Терлецкий».

​Рангник в Катаре отказался отвечать на вопросы о «Локомотиве»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, что ранее Ральф Рангник работал в «Локомотиве» руководителем по спорту и развитию. Впрочем, при немце команда не добилась прогресса. Не отработав в Москве и пяти месяцев, Рангник в 2021 году стал временным тренером «Манчестер Юнайтед».

В настоящий момент Ральф Рангник является главным тренером национальной сборной Австралии. Он принял команду летом текущего календарного года.

Футбол,Ральф Рангник,Манчестер Юнайтед,
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