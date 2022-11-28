​Рангник в Катаре отказался отвечать на вопросы о «Локомотиве»

Немецкий футбольный менеджер Ральф Рангник в Катаре отказался отвечать на вопросы журналистов о «Локомотиве». Соответствующее видео показал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале «Крысева|Терлецкий».

Напомним, что ранее Ральф Рангник работал в «Локомотиве» руководителем по спорту и развитию. Впрочем, при немце команда не добилась прогресса. Не отработав в Москве и пяти месяцев, Рангник в 2021 году стал временным тренером «Манчестер Юнайтед».