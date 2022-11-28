Голкипер «Зенита» рассказал, почему решил избежать драки в матче со «Спартаком»

«Очень печально, что все это произошло именно так. Но я в потасовке не участвовал. Знал, что от меня будет многое зависеть в серии пенальти, возможно, судьба команды в этой встрече, исход игры. В общем, в эти минуты у меня была своя роль.



Это очень сильные эмоции и напряжение. На мой взгляд, в этой серии все себя очень достойно проявили. Ну, а я просто рад тому, что удалось помочь команде», — приводит слова Ивана «Матч ТВ».