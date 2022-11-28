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1 час назад

Голкипер "Зенита" Иван рассказал, почему решил избежать драки в матче со "Спартаком"

Газета.Ru

Бразильский голкипер «Зенита» Иван объяснил, почему принял решение не участвовать в массовой драке футболистов по окончании основного времени матча Кубка России против «Спартака».

Голкипер «Зенита» рассказал, почему решил избежать драки в матче со «Спартаком»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очень печально, что все это произошло именно так. Но я в потасовке не участвовал. Знал, что от меня будет многое зависеть в серии пенальти, возможно, судьба команды в этой встрече, исход игры. В общем, в эти минуты у меня была своя роль.

Это очень сильные эмоции и напряжение. На мой взгляд, в этой серии все себя очень достойно проявили. Ну, а я просто рад тому, что удалось помочь команде», — приводит слова Ивана «Матч ТВ».

В основное время соперники победителя не выявили, а в серии пенальти точнее оказались петербуржцы. Однако эта победа все равно не позволила им попасть в плей-офф по Пути РПЛ.

Сразу по окончании основного времени матча на поле разгорелась массовая драка с участием не только футболистов, но также запасных и представителей тренерского штаба. А началось все с противостояния после свистка зенитовца Вильмара Барриоса и нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Затем подключился Родригао и Шамар Николсон. Бразилец в этом бою использовал удары ногой.

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