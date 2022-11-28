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4 минуты назад

​«Молись»: Мексиканский боксёр угрожает Месси

Евро-футбол.Ру

Сборная Аргентины на днях обыграла Мексику на чемпионате мира со счётом 2:0. Звёздный форвард Лионель Месси в этой игре забил гол и отдал голевой пас на Энцо Фернандеса.

​«Молись»: мексиканский боксер пригрозил Месси
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

После игры в социальных сетях появились видео из раздевалки сборной Аргентины. На одном из них видно, как рядом с Лионелем Месси на полу лежит футболка сборной Мексики. В какой-то момент звёздный аргентинец пнул эту футболку ногой.

На поступок Лионеля Месси отреагировал известный боксёр из Мексики Сауль Альварес.

«Вы видели, как Месси помыл пол нашей футболкой? Ему лучше молиться, чтобы я его не нашёл. Так же, как я уважаю Аргентину, он должен уважать Мексику!» - написал Альварес в социальных сетях.

Футбол,Лионель Месси,
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