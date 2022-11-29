Катарские владельцы «ПСЖ» могут продать свою долю в клубе

Президент чемпионов Франции подтвердил факт ведения переговоров.
Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» может быть выставлен на продажу, сообщают британские СМИ.
По данным источника, катарские владельцы команды уже ведут переговоры, а стоимость доли, выставленной на продажу превышает 4 млилиарда евро. Как отметил президент команды Нассер аль-Хелаифи не исключил сценарий продажи клуба, но отметил, что оформление сделки может растянуться надолго.
После 15 туров «Пари Сен-Жермен» лидирует в Лиге 1, опережая ближайшего преследователя на пять очков.