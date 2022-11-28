Гаджиев объяснил, почему бразильцы рвались в драку с игроками «Спартака»

«Для меня совершенно не удивительно, что со стороны «Зенита» в драке активное участие принимали бразильские игроки. Во-первых, они как южане более эмоциональные, чем россияне. Во-вторых, бразильцы всегда неуступчивы. Они срослись с «Зенитом». Нынешняя питерская бразильская диаспора наиболее сильная по игровым качествам и на самом деле стала частью клуба. Во многих матчах заметно, как сильно они переживают за результат», — передает слова Гаджиева Vprognoze.