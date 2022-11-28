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15 минут назад

Гаджиев назвал две причины, почему бразильцы "Зенита" активно рвались в драку с игроками "Спартака"

Газета.Ru

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев объяснил, почему бразильские игроки «Зенита» были одними из самых активных в массовой драке кубкового матча против «Спартака».

Гаджиев объяснил, почему бразильцы рвались в драку с игроками «Спартака»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для меня совершенно не удивительно, что со стороны «Зенита» в драке активное участие принимали бразильские игроки. Во-первых, они как южане более эмоциональные, чем россияне. Во-вторых, бразильцы всегда неуступчивы. Они срослись с «Зенитом». Нынешняя питерская бразильская диаспора наиболее сильная по игровым качествам и на самом деле стала частью клуба. Во многих матчах заметно, как сильно они переживают за результат», — передает слова Гаджиева Vprognoze.

Напомним, что вчера команды встречались в рамках заключительного группового тура Кубка России. В основное время соперники победителя не выявили, а в серии пенальти точнее оказались петербуржцы.

Сразу по окончании основного времени матча на поле разгорелась массовая драка с участием не только футболистов, но также запасных и представителей тренерского штаба. А началось все с противостояния после свистка зенитовца Вильмара Барриоса и нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

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