Гаджиев объяснил, почему бразильцы рвались в драку с игроками «Спартака»

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев объяснил, почему бразильские игроки «Зенита» были одними из самых активных в массовой драке кубкового матча против «Спартака».
«Для меня совершенно не удивительно, что со стороны «Зенита» в драке активное участие принимали бразильские игроки. Во-первых, они как южане более эмоциональные, чем россияне. Во-вторых, бразильцы всегда неуступчивы. Они срослись с «Зенитом». Нынешняя питерская бразильская диаспора наиболее сильная по игровым качествам и на самом деле стала частью клуба. Во многих матчах заметно, как сильно они переживают за результат», — передает слова Гаджиева Vprognoze.
Напомним, что вчера команды встречались в рамках заключительного группового тура Кубка России. В основное время соперники победителя не выявили, а в серии пенальти точнее оказались петербуржцы.
Сразу по окончании основного времени матча на поле разгорелась массовая драка с участием не только футболистов, но также запасных и представителей тренерского штаба. А началось все с противостояния после свистка зенитовца Вильмара Барриоса и нападающего «Спартака» Квинси Промеса.