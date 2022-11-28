Украинец Эмерсон рассказал об игре в России

— Нужно ли РФС переходить в азиатскую лигу? Не мне решать. Пусть об этом думают люди, которые отвечают за это. Я, конечно же, хочу продолжать выступать в РПЛ и дальше. У меня контракт с «Уралом» еще минимум на три года, а там посмотрим. На данный момент все устраивает — мне очень комфортно в команде. Играть в России — одно удовольствие, — приводит слова Эммерсона «Чемпионат».