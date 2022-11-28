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57 минут назад

«Мне очень комфортно в команде. Играть в России — одно удовольствие» — украинец Эмерсон

Матч ТВ

Защитник «Урала» Эмерсон, имеющий гражданство Украины и Конго, отметил, что играть в России — одно удовольствие.

Украинец Эмерсон рассказал об игре в России
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Нужно ли РФС переходить в азиатскую лигу? Не мне решать. Пусть об этом думают люди, которые отвечают за это. Я, конечно же, хочу продолжать выступать в РПЛ и дальше. У меня контракт с «Уралом» еще минимум на три года, а там посмотрим. На данный момент все устраивает — мне очень комфортно в команде. Играть в России — одно удовольствие, — приводит слова Эммерсона «Чемпионат».

27 летний футболист в нынешнем сезоне сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Футбол,РФС,
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