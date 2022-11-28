ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

​«Прости нас»: Старое письмо Фернандеса Месси стало вирусным

Евро-футбол.Ру

Во втором матче на чемпионате мира сборная Аргентины обыграла Мексику со счётом 2:0. Автором второго гола «альбиселесте» стал Энцо Фернандес – он отличился после паса Лионеля Месси.

​«Прости нас»: Старое письмо Фернандеса Месси завирусилось
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

В сети стало вирусным давнее письмо, которое написал Энцо Фернандес в социальных сетях после того, как Лионель Месси в 2016 году на эмоциях заявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. В том письме Фернандес, которому было только 15 лет, умолял Лео пересмотреть своё решение.

Фернандес тогда писал, что от одного Месси футбольная Аргентина требует слишком многого.

«Лионель, пожалуйста, подумай о том, чтобы остаться. Останься и получай довольствие. В мире смехотворного давления важно извлекать из игры самое важное – удовольствие. Видеть, как ты играешь в бело-голубых цветах, - самая большая гордость. Играй в удовольствие, потому что тогда тебе весело, весело и нам. Спасибо и прости нас», - написал Фернандес в 2016 году, среди прочего.

Футбол,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители