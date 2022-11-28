​«Прости нас»: Старое письмо Фернандеса Месси завирусилось

«Лионель, пожалуйста, подумай о том, чтобы остаться. Останься и получай довольствие. В мире смехотворного давления важно извлекать из игры самое важное – удовольствие. Видеть, как ты играешь в бело-голубых цветах, - самая большая гордость. Играй в удовольствие, потому что тогда тебе весело, весело и нам. Спасибо и прости нас», - написал Фернандес в 2016 году, среди прочего.