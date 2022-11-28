Агент: Малкома удалили несправедливо

Агент Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильского хавбека «Зенита» Малкома, отреагировал на удаление футболиста в матче со «Спартаком».
27 ноября сине-бело-голубые нанесли поражение «Спартаку» в матче 6-го тура группового этапа Кубка России. В концовке игры футболисты устроили потасовку. В итоге красные карточки получили по три игрока команд.
«Я внимательно пересмотрел этот инцидент, но не увидел, чтобы Малком дрался. Это несправедливое удаление», — цитирует агента Metaratings.
Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги бразилец забил 12 голов и сделал пять ассистов в 17 матчах.