Агент: Малкома удалили несправедливо

Агент Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильского хавбека «Зенита» Малкома, отреагировал на удаление футболиста в матче со «Спартаком».

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27 ноября сине-бело-голубые нанесли поражение «Спартаку» в матче 6-го тура группового этапа Кубка России. В концовке игры футболисты устроили потасовку. В итоге красные карточки получили по три игрока команд.

«Я внимательно пересмотрел этот инцидент, но не увидел, чтобы Малком дрался. Это несправедливое удаление», — цитирует агента Metaratings.