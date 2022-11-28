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1 час назад

Агент: Малкома удалили несправедливо

Betassist

Агент Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильского хавбека «Зенита» Малкома, отреагировал на удаление футболиста в матче со «Спартаком».

Агент: Малкома удалили несправедливо
Фото: BetassistBetassist

27 ноября сине-бело-голубые нанесли поражение «Спартаку» в матче 6-го тура группового этапа Кубка России. В концовке игры футболисты устроили потасовку. В итоге красные карточки получили по три игрока команд.

«Я внимательно пересмотрел этот инцидент, но не увидел, чтобы Малком дрался. Это несправедливое удаление», — цитирует агента Metaratings.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги бразилец забил 12 голов и сделал пять ассистов в 17 матчах.

Футбол,Фернандо Гарсия,Зенит,Спартак,
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