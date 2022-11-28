ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
1 час назад

Уткин объяснил, почему игроки «Зенита» и «Спартака» подрались

Евро-футбол.Ру

Воскресный кубковый поединок между «Зенитом» и «Спартаком» запомнился главным образом дракой между футболистами. Известный журналист Василий Уткин объяснил случившееся. Он обратил внимание на то, что перед началом игры, когда футболисты разминались, на поле «Газпром Арены» прошла церемония бракосочетания.

Уткин объяснил, почему игроки «Зенита» и «Спартака» подрались
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Теперь всё встаёт на свои места! Там же на стадионе свадьба была. А какая свадьба в России без драки?» - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что «Зенит» переиграл «Спартак» в кубковом дерби двух столиц по пенальти после ничьей 0:0. Набора двух очков не хватило питерцам, чтобы подняться выше третьего места в своей группе.

Футбол,Василий Уткин,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители