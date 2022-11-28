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20 минут назад

В «Динамо» рассказали, почему Норманну потребовалась операция

Евро-футбол.Ру

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался об операции норвежского полузащитника Матиаса Норманна.

В «Динамо» рассказали, почему Норманну потребовалась операция
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Ранее сообщалось, что 26-летний футболист травмировал плечо в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1). По словам Пивоварова, у хавбека произошёл рецидив травмы на тренировке, из-за чего ему потребовалось хирургическое вмешательство.

«У него случился рецидив на тренировке, поэтому медицинским штабом было принято такое решение. Мы ждём его возвращения в строй к зимним сборам», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Норманн провёл в составе «бело-голубых» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Футбол,Матиас Норманн,Павел Пивоваров,Динамо,
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