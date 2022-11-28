ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
1 час назад

​Мальдини вспомнил о первых дерби в своей карьере

Евро-футбол.Ру

Легенда «Милана» Паоло Мальдини поделился воспоминаниями о первых дерби в своей карьере.

​Мальдини вспомнил о первых дерби в своей карьере
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Миланское дерби, как и матчи «Милана» против «Ювентуса» и «Наполи», тогда давали другой эмоциональный заряд. Это немного сковывало меня в первые годы. Помню, что в первых двух-трёх дерби мне не удалось показать игру выс

Как только я привык к такому стрессу, я ждал этих матчей с нетерпением. В конце концов, мы живём ради таких моментов», - рассказал Мальдини Milan TV.

Паоло Мальдини провёл в «Милане» всю свою карьеру – он играл за клуб с 1985 по 2009 год. Он провёл 901 матч за команду.

Футбол,Паоло Мальдини,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители