​Мальдини вспомнил о первых дерби в своей карьере

Легенда «Милана» Паоло Мальдини поделился воспоминаниями о первых дерби в своей карьере.
«Миланское дерби, как и матчи «Милана» против «Ювентуса» и «Наполи», тогда давали другой эмоциональный заряд. Это немного сковывало меня в первые годы. Помню, что в первых двух-трёх дерби мне не удалось показать игру выс
Как только я привык к такому стрессу, я ждал этих матчей с нетерпением. В конце концов, мы живём ради таких моментов», - рассказал Мальдини Milan TV.
Паоло Мальдини провёл в «Милане» всю свою карьеру – он играл за клуб с 1985 по 2009 год. Он провёл 901 матч за команду.