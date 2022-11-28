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54 минуты назад

Участников драки в матче «Зенит» — «Спартак» дисквалифицируют на шесть матчей

Газета.Ru

Футболистов петербургского «Зенита» и московского «Спартака» дисквалифицируют на шесть матчей за участие в драке по ходу матча шестого тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Участников массовой драки в матче «Зенит» — «Спартак» наказали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, зачинщики массовой потасовки получат по пять матчей дисквалификации. В эту категорию попадают нападающий московского клуба Квинси Промес и полузащитник сине-бело-голубых Вильмар Барриос.

Активное участие в драке принимали нападающие «Спартака» Шамар Николсон и Александр Соболев, а также Родригао и Малком из «Зенита».

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Напомним, что основное время матча завершилось вничью со счетом 0:0.

В серии пенальти сильнее оказались петербуржцы 4-2. Решающий пенальти на счету воспитанника красно-белых, выступающего за «Зенит», Зелимхана Бакаева.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин отличился за свой клуб «Арис» в матче 12-го тура чемпионата Кипра против «Пафоса».

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