Участников массовой драки в матче «Зенит» — «Спартак» наказали

Футболистов петербургского «Зенита» и московского «Спартака» дисквалифицируют на шесть матчей за участие в драке по ходу матча шестого тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

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По информации источника, зачинщики массовой потасовки получат по пять матчей дисквалификации. В эту категорию попадают нападающий московского клуба Квинси Промес и полузащитник сине-бело-голубых Вильмар Барриос.

Активное участие в драке принимали нападающие «Спартака» Шамар Николсон и Александр Соболев, а также Родригао и Малком из «Зенита».

Напомним, что основное время матча завершилось вничью со счетом 0:0.

В серии пенальти сильнее оказались петербуржцы 4-2. Решающий пенальти на счету воспитанника красно-белых, выступающего за «Зенит», Зелимхана Бакаева.