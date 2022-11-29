«Ювентус» подтвердил отставку совета директоров

Совет директоров итальянского футбольного клуба «Ювентус» ушел в отставку, свой пост покинул, в том числе, президент Андреа Аньелли, сообщается на сайте команды.

Такое решение принято на заседании в понедельник.

Председатель совета директоров Андреа Аньелли, вице глава Павел Недвед и исполнительный директор Маурицио Арривабене сочли целесообразным отказаться от своих полномочий. Однако совет директоров попросил Арривабене остаться на своем посту.Совет директоров продолжит свою деятельность в режиме пророгации до собрания акционеров, которое назначено на 18 января 2023 года для избрания нового состава. Генеральным директором клуба стал Маурицио Сканавино.

Клуб находится под следствием на предмет возможного завышения сумм трансферов с целью получения прироста капитала. Следователи изучали финансовые отчеты клуба за 2018, 2019 и 2020 годы.

Кроме того, прокуратура Турина расследует ситуацию с выплатой зарплат игрокам за четыре месяца в 2020 году. По версии следствия, футболисты отказались не от всей суммы, а от зарплаты за один месяц и продолжали получать деньги благодаря частным договоренностям с клубом.