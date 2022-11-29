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28 минут назад

«Ювентус» подтвердил отставку совета директоров

Матч ТВиещё 4

Совет директоров итальянского футбольного клуба «Ювентус» ушел в отставку, свой пост покинул, в том числе, президент Андреа Аньелли, сообщается на сайте команды.

«Ювентус» подтвердил отставку совета директоров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такое решение принято на заседании в понедельник.

Председатель совета директоров Андреа Аньелли, вице глава Павел Недвед и исполнительный директор Маурицио Арривабене сочли целесообразным отказаться от своих полномочий. Однако совет директоров попросил Арривабене остаться на своем посту.Совет директоров продолжит свою деятельность в режиме пророгации до собрания акционеров, которое назначено на 18 января 2023 года для избрания нового состава. Генеральным директором клуба стал Маурицио Сканавино.

Клуб находится под следствием на предмет возможного завышения сумм трансферов с целью получения прироста капитала. Следователи изучали финансовые отчеты клуба за 2018, 2019 и 2020 годы.

Кроме того, прокуратура Турина расследует ситуацию с выплатой зарплат игрокам за четыре месяца в 2020 году. По версии следствия, футболисты отказались не от всей суммы, а от зарплаты за один месяц и продолжали получать деньги благодаря частным договоренностям с клубом.

В текущем сезоне «Ювентус» после 15 туров занимает третье место в чемпионате Италии, набрав 31 очко.

Футбол,Андреа Аньелли,Павел Недвед,
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