ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
52 минуты назад

Черышев получил травму и выбыл из состава "Венеции" на неопределенный срок

Газета.Ruиещё 1

Российский полузащитник Денис Черышев, который выступает за итальянский клуб "Венеция" получил повреждение, сообщает пресс-служба команды.

Черышев получил травму и временно выбыл из состава "Венеции"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что 31-летний хавбек получил травму подколенного сухожилия в матче Серии Б с "Палермо" (1:0). Игрок выбыл на неопределенный срок. Время его восстановления может быть установлено точнее, когда через две недели футболист пройдет дополнительное медицинское обследование.

Черышев подписал соглашение с "Венецией" в летнее трансферное окно 2022 года. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год. В своей карьере футболист выступал за "Севилью", "Валенсию" и "Вильярреал", а в составе сборной России дошел до четвертьфинала чемпионата мира - 2018.

Ранее сообщалось, что руководство туринского "Ювентуса" в полном составе приняло решение сложить свои полномочия и уйти в отставку, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, это решение было принято на внеочередном заседании правления. Свои посты покинули президент Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, генеральный директор Маурицио Арривабене и еще семь членов правления.

Футбол,Андреа Аньелли,Павел Недвед,Денис Черышев,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители