Черышев получил травму и временно выбыл из состава "Венеции"

Российский полузащитник Денис Черышев, который выступает за итальянский клуб "Венеция" получил повреждение, сообщает пресс-служба команды.

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Сообщается, что 31-летний хавбек получил травму подколенного сухожилия в матче Серии Б с "Палермо" (1:0). Игрок выбыл на неопределенный срок. Время его восстановления может быть установлено точнее, когда через две недели футболист пройдет дополнительное медицинское обследование.

Черышев подписал соглашение с "Венецией" в летнее трансферное окно 2022 года. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год. В своей карьере футболист выступал за "Севилью", "Валенсию" и "Вильярреал", а в составе сборной России дошел до четвертьфинала чемпионата мира - 2018.

Ранее сообщалось, что руководство туринского "Ювентуса" в полном составе приняло решение сложить свои полномочия и уйти в отставку, сообщает La Gazzetta dello Sport.