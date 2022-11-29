«Приятно играть в сборной вместе с Дембеле, он отлично защищается»

«Мне очень нравится играть с Усманом. Я хорошо его знаю, мы видимся каждый день в «Барселоне». Мы часто делили правый фланг в клубе. В последнем матче против Дании он отлично проявил себя в защите, его помощь при обороне для меня очень важна», – отметил Кунде, которого цитируют испанские СМИ.