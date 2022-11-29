Раскрыта судьба подравшихся футболистов "Зенита" и "Спартака"

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, насколько могут дисквалифицировать футболистов, устроивших драку в матче шестого тура группового этапа Кубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком", передает Metaratings.ru.

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Он отметил, что, скорее всего, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) будет рассматривать нарушение статьи 97 Дисциплинарного регламента "Драка", за которое положена дисквалификация на шесть матчей.

"С точки зрения регламента то, что случилось, нельзя квалифицировать как агрессивное поведение, это подходит именно под статью 97. Не думаю, что удары Николсона и Родригао будут рассматриваться отдельно, будут смотреть все вместе. И это точно будет дисквалификация на шесть матчей в Кубке России", - заявил Прокопец.

Встреча прошла 27 ноября и завершилась победой сине-бело-голубых в серии пенальти (0:0, 4:2 пен). Сразу по окончании основного времени матча на поле разгорелась массовая драка с участием не только футболистов, но также запасных и представителей тренерского штаба.

В результате драки главный арбитр встречи Владимир Москалев удалил по три футболиста из каждой команды. У "Зенита" были удалены Вильмар Барриос, Родригао и Малком, а у москвичей — Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев. Примечательно, что "Зенит", который изначально считался фаворитом этой группы, занял третью строчку и вышел только в "пути регионов". "Спартак" при этом возглавил группу и вышел в плей-офф Кубка России с первого места.