ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
46 минут назад

Губерниев призвал вернуть Роналду "украденный" гол в матче с Уругваем

Газета.Ru

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев иронично высказался о первом голе национальной команды Португалии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира - 2022 в Катаре со сборной Уругвая (2:0). Во время первого гола произошел интересный инцидент: Бруну Фернандеш отправил мяч в ворота, Криштиану Роналду выпрыгивал, и изначально показалось, что именно форвард переправил мяч головой в сетку. Роналду начал праздновать, после чего было объявлено, что гол записали на Фернандеша.

Губерниев призвал вернуть Роналду "украденный" гол в матче с Уругваем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Верните гол Криштиану! Волосы были задействованы!" — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Игра, прошедшая 28 ноября на арене "Лусаил Айконик" в городе Лусаил, завершилась со счетом 2:0 в пользу португальцев. Автором дубля стал Фернандеш. Первый раз он поразил ворота соперников на 54-й минуте. Второй гол герой встречи забил с пенальти на третьей добавленной к основному времени матча минуте. Национальная португальская команда досрочно обеспечила себе выход в плей-офф после двух туров, после того как одержала две победы — над Ганой (3:2) и над Уругваем (2:0).

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Португалии Бруну Фернадеш прокомментировал первый гол, который он оформил в ворота национальной команды Уругвая в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Футбол,Дмитрий Губерниев,Криштиану Роналду,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители