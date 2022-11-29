Губерниев призвал вернуть Роналду "украденный" гол в матче с Уругваем

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев иронично высказался о первом голе национальной команды Португалии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира - 2022 в Катаре со сборной Уругвая (2:0). Во время первого гола произошел интересный инцидент: Бруну Фернандеш отправил мяч в ворота, Криштиану Роналду выпрыгивал, и изначально показалось, что именно форвард переправил мяч головой в сетку. Роналду начал праздновать, после чего было объявлено, что гол записали на Фернандеша.

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"Верните гол Криштиану! Волосы были задействованы!" — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Игра, прошедшая 28 ноября на арене "Лусаил Айконик" в городе Лусаил, завершилась со счетом 2:0 в пользу португальцев. Автором дубля стал Фернандеш. Первый раз он поразил ворота соперников на 54-й минуте. Второй гол герой встречи забил с пенальти на третьей добавленной к основному времени матча минуте. Национальная португальская команда досрочно обеспечила себе выход в плей-офф после двух туров, после того как одержала две победы — над Ганой (3:2) и над Уругваем (2:0).