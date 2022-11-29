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45 минут назад

Колосков назвал массовую драку в матче «Зенит» — «Спартак» хорошим знаком

Никита Бородкин

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) прокомментировал массовую драку после матча 6-го тура группового этапа Кубка России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Как сообщает Metaratings.ru, он назвал конфликт футболистов результатом борьбы и накала эмоций.

Колосков прокомментировал массовую драку в матче «Зенита» и «Спартака»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все началось с самой игры, и это вообще-то хороший знак. Это не безразличие какое-то к результатам матча. А действительно футболисты с полной самоотдачей, напряжением и колоссальной ответственностью подошли к матчу», — отметил Колосков.

Почетный президент РФС подчеркнул, что драка стала результатом «этих повышенных эмоций», а сам он не стал бы сильно осуждать ни одну из сторон.

Напомним, что матч состоялся в воскресенье, 27 ноября, и завершился победой «Зенита» (0:0, 4:2 пенальти). После окончания основного времени на поле разгорелась массовая драка, в которой приняли участие не только футболисты, но также запасные игроки и представители тренерского штаба.

После конфликта главный арбитр удалил по три футболиста из каждой команды. У «Зенита» штрафную санкцию получили Вильмар Барриос, Родриган и Малком, а у «Спартака» — Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон.

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