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49 минут назад

Промес и Сутормин примут участие в Матче звезд Кубка России 3 декабря

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Матч звезд и жеребьевка плей офф ФОНБЕТ Кубка России пройдут 3 декабря. Об этом сообщила пресс служба Российского футбольного союза.

Промес и Сутормин примут участие в Матче звезд Кубка России 3 декабря
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Футболисты из команд пути РПЛ и пути регионов сыграют в шоу матче, в рамках программы пройдут соревнования на силу, ловкость и скорость. Матч пройдет в формате 5 на 5 два тайма по пятнадцать минут. В составах команд — Квинси Промес, Алексей Сутормин, Алексей Гасилин, Сергей Пиняев и другие игроки, в том числе самые яркие представители любительских клубов и команд медиалиги, участвовавших в розыгрыше Кубка.

Команды не только сыграют шоу матч, но и пройдут несколько испытаний. Футболисты будут соревноваться в силе и точности ударов, ловкости приема мяча после выстрела им из пушки, а вратари и полевые игроки будут меняться ролями.

После игры пройдет жеребьевка весенней части Кубка России. Она определит пары 1/4 плей офф пути РПЛ и пути регионов.

В верхней сетке команды, занявшие первые места в групповом раунде будут играть с клубами, занявшими вторые места. При этом соперники, проводившие между собой матчи на групповом этапе, не смогут играть друг с другом.

В нижней сетке сыграют третьи команды группового раунда пути РПЛ и клубы, которые победили в шестом раунде пути регионов.

Матч звёзд и жеребьёвку в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

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