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51 минуту назад

Агент высказался о трансфере Гаджимурадова в «Спартак»

Евро-футбол.Ру

Футбольный агент Дмитрий Кигинько, который представляет интересы хавбека екатеринбургского «Урала» Рамазана Гаджимурадова, высказался о возможном переходе своего клиента в стан «красно-белых».

Агент высказался о трансфере Гаджимурадова в «Спартак»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Спартак» сейчас списывать не надо. Интерес некоторое время назад был, не исключаю, что он будет и сейчас. На тот момент мы не успели сделать трансфер технически, хотя могли», - передает слова агента «Спорт-экспресс».

Трансферная стоимость 24-летнего полузащитника оценивается в 500 тысяч евро. В нынешнем сезоне Гаджимурадов принял участие в 13 поединках за «Урал», в которых отметился одной результативной передачей.

Футбол,Спартак,ФК "Урал",
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