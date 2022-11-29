Стало известно, где пройдёт финальный этап Лиги наций

Стало известно, где состоятся поединки финальной стадии Лиги наций. Как сообщается на официальном сайте УЕФА, решающий этап турнира пройдет в Нидерландах.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Национальные команды, ставшие лучшими в дивизионе A Лиги наций, примут участие в решающей части турнира в двух городах - Роттердаме и Энсхеде. Встречи состоятся с 14 по 18 июня.

Добавим, что участниками финального турнира будут сборные Испании, Нидерландов, Хорватии и Италии.