Экс-форвард «Зенита» обвинил российских футболистов

Бывший нападающий сборной России и санкт петербургского «Зенита» Максим Канунников заявил, что многие игроки оказываются не готовы к зарплатам в большом футболе.
Канунников дебютировал в основе «Зенита» 23 августа 2009 года в матче РПЛ с московским «Локомотивом». В составе клуба из Санкт Петербурга форвард стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.
— Какая у тебя зарплата была в «Зените» на пике?
— На пике в «Зените» я получал 600 тысяч рублей в месяц. В том числе поэтому и создаем наш спортивный клуб. Многие ребята ведь приезжают из деревень. Выстреливают и не знают, что с деньгами делать. В школе этому не учат. Никому не надо, чтобы люди были финансово грамотными. А ведь если в это погрузиться, ты потом сам себе спасибо скажешь. Понятно, что результат будет не через год. Но через 10 ты будешь благодарен, — приводит слова Канунникова «РБ Спорт».