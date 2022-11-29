Экс-форвард «Зенита» обвинил российских футболистов

— На пике в «Зените» я получал 600 тысяч рублей в месяц. В том числе поэтому и создаем наш спортивный клуб. Многие ребята ведь приезжают из деревень. Выстреливают и не знают, что с деньгами делать. В школе этому не учат. Никому не надо, чтобы люди были финансово грамотными. А ведь если в это погрузиться, ты потом сам себе спасибо скажешь. Понятно, что результат будет не через год. Но через 10 ты будешь благодарен, — приводит слова Канунникова «РБ Спорт».