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40 минут назад

Сергей Кирьяков: в потасовке «Зенита» и «Спартака» есть вина арбитра. Такое надо пресекать

Чемпионат.com

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков высказался о массовой драке, которая произошла в матче Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 4:2 пен.).

Кирьяков: в потасовке «Зенита» и «Спартака» есть вина арбитра
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Однозначно — такое поведение футболистов неприемлемо. Матчи такого уровня всегда проходят на высоком нерве. Здесь арбитр должен более грамотно работать, чтобы не допустить того, что случилось. Я не виню во всём судью, но в любом случае он мог на этот процесс повлиять. Надо пресекать в игре жёсткие фолы, которые были.

Футболисты, когда чувствуют, что в той или иной ситуации судья неправ, даёт играть, в другой ситуации тоже могут действовать достаточно жёстко — на грани грубости. Родригао с Соболевым с первых же минут начали, дальше всё продолжилось. Потом увидели концовку, где Барриос и Промес всё заварили. Конечно, это неприемлемо, но в этом есть часть вины арбитра, который не смог раньше пресечь грубые нарушения правил», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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