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42 минуты назад

​В «Спартаке» высказались о заседании КДК по драке

Евро-футбол.Ру

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза в обозримом будущем рассмотрит ситуацию с дракой на кубковом матче между «Зенитом» и «Спартаком». В московском клубе сказали несколько слов о будущем заседании.

​В «Спартаке» высказались о заседании КДК по драке
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, что по итогам драки с поля были удалены три футболиста «Спартака» - Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон.

«Вероятнее всего, из числа удалённых футболистов только Александр Соболев будет непосредственно присутствовать на заседании КДК. Сопровождать его будут юристы клуба. Общение с остальными игроками будет происходить по видеосвязи», - комментарий пресс-службы «красно-белых» приводит Metaratings.

Напомним, что «Спартак» проиграл «Зениту» по пенальти, но при этом сохранил первое место в своей группе Фонбет Кубка России.

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